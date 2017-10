Sofortüberweisung darf nicht einziger kostenloser Zahlungsweg sein

Bundesgerichtshof Karlsruhe (Az. KZR 39/16)

Online-Überweisung mit Smartphone ist angesagt, aber nicht jeder will das. Bildrechte: dpa Bei seiner Urlaubsplanung achtet Holger Holzberger* besonders auf günstige Flüge. Auch in diesem Jahr sucht er das beste Angebot. Als er sich für den preiswertesten Anbieter entschieden hat, bietet der nur eine kostenfreie Zahlungsmethode an, die Sofortüberweisung via Internet. Dafür müsste Holger Holzberger aber seine Bankdaten inklusive Online-Pin und geheimer TAN in eine Maske der Sofort GmbH eingeben. Weil er das nicht möchte, müsste er sich für eine kostenpflichtige Zahlungsmethode entscheiden. Er beschwert sich wie viele andere Kunden, bei der Verbraucherzentrale. Die klagt gegen eine solche Geschäftpraxis vor dem Bundesgerichthof - mit Erfolg:

"Bei der Nutzung der Sofortüberweisung müssen Kunden häufig gegen die Geschäftsbedingungen ihrer Bank verstoßen. Dort verpflichten sie sich nämlich, Sicherheitsmerkmale wie Pin und TAN gegenüber Dritten geheim zu halten. Eine Zuwiderhandlung ist dem Kunden nicht zuzumuten. Ein Internethandel darf die Sofortüberweisung deshalb nicht als einzige kostenfreie Zahlungsmöglichkeit anbieten."



Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Az. 4 U 233/16)

Müssen Rücksicht nehmen - Radfahrer und Fußgänger Bildrechte: Colourbox.de Markus Markgraf* ist zu Fuß auf dem Weg in die Stadt. Als er eine Straße mit Fahrradstreifen überqueren will, wird der Mann von einem Fahrradfahrer erfasst. Dieser war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, weshalb ihn Markus Markgraf offenbar nicht gesehen hat. Bei der Kollision stürzt der Fußgänger und zieht sich unter anderem einen schmerzhaften Gelenkbruch zu. Infolge des Unfalls klagt der Verletzte auf Schmerzensgeld und Schadenersatz. Der Fall landet schließlich am Oberlandesgericht Frankfurt am Main:

"Der Unfall ist auf ein überwiegendes Fehlverhalten des Fahrradfahrers zurückzuführen. Dieser hat den Fahrrad-Schutzstreifen verbotswidrig benutzt und gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Den Fußgänger trifft jedoch eine Mitschuld von 10 Prozent, da er einen nur acht Meter von der Unfallstelle entfernten Fußgängerüberweg nicht benutzt hat."

Dem Kläger werden gut 5.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Bundessozialgericht Kassel (Az. B 4 AS 19/16 R)

Hartz-IV-Bezieher dürfen nur private Altersvorsorge ansparen Bildrechte: Colourbox Brigitte Brink* bezieht seit vielen Jahren Hartz IV. Trotz ihrer geringen finanziellen Mittel spart die Dame, wo sie nur kann. So bleibt am Ende des Monats immer etwas Geld übrig, welches sie auf die hohe Kante legt und zum großen Teil in eine Lebensversicherung investiert. Im Laufe der Jahre hat die Versicherung einen Rückkaufswert von rund 17.000 Euro erreicht. Das Jobcenter erfährt von der Versicherung und Ersparnissen über 1.700 Euro und setzt die Hartz-IV-Zahlungen daraufhin aus. Frau Brink solle ihr Vermögen zunächst verwerten. Daraufhin widerspricht die Frau und fordert eine Ausnahme wegen besonderer Härte. Schließlich hätte sie sich das Vermögen "vom Munde abgespart". Der Fall landet vor dem Bundessozialgericht:

"Von Hartz-IV-Leistungen angespartes Vermögen dürfen Arbeitslose nicht behalten. Entsprechende Ansparungen sollten für größere Ausgaben wie den Ersatz von Haushaltgeräten genutzt werden. Die Aufforderung des Jobcenters, nicht benötigte Hilfeleistungen zu verbrauchen sowie das Einstellen der Zahlungen, sind legitim. Anderes gilt nur für Altersversorgungsprodukte, auf die der Arbeitslose gegenwärtig keinen Zugriff hat. Es sind allerdings Grundfreibeträge zu berücksichtigen, die Sparen in geringem Maße erlauben."

*Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.