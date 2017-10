Steffen Stille* wohnt auf dem Land und fährt für Erledigungen häufiger in den nächstgrößeren Ort. Auf dem Weg dahin versucht er auf einer Landstraße zwei Lastkraftwagen zu überholen. Als er sich auf der Höhe des zweiten Lkw befindet, verengt sich die Fahrbahn und es kommt zu einer Streifkollision zwischen den Fahrzeugen. Steffen Stille klagt auf Schadenersatz. Ein gerichtliches Gutachten stellt fest, dass sich der Lkw während des Überholvorgangs vom rechten Fahrbahnrand nach links bewegt hat. Es war aber auch nicht auszuschließen, dass Steffen Stille ebenfalls Richtung Fahrbahnmitte lenkte. Laut Gutachten wäre der Unfall durch beide Kraftfahrer vermeidbar gewesen. Wer trägt nun die Schuld? Die Richter am Landgericht Ansbach urteilten wie folgt: "Aufgrund des Gutachtens muss die Schuld zwischen den Beteiligten aufgeteilt werden. Allerdings trägt der Pkw-Fahrer die größere Schuld, da er zum einen den erforderlichen Seitenabstand während des Überholens nicht eingehalten hat. Zum anderen war er ortskundig und kannte die Fahrbahnverengung. Trotz dieses Wissens hat er die Lkw überholt und eine Kollision somit in Kauf genommen." Ortskundige Fahrer müssen also besser aufpassen.

Hält ein Tätowierer nicht, was er verspricht, muss er den Kunden entschädigen. Bildrechte: IMAGO

Als Liebesbeweis zu ihrem Partner lässt sich Silvana Silbermann* ein Tattoo stechen. Es umfasst den Schriftzug "Je t'aime mon amour" (also: Ich liebe dich, mein Schatz), die Namen des Paares und ein einfaches Herz. Das Ganze kostet die Frau rund 80 Euro. Wenige Wochen später geht Silvana Silbermann erneut in das Tattoostudio zu einem korrigierenden Nachstechen und bezahlt noch einmal 20 Euro. Doch die Frau ist unzufrieden: der Schriftzug sei verwaschen und unleserlich, die Worte nicht in einer einheitlichen Größe gestochen. Sie fühlt sich von der Tätowiererin betrogen, die nach Angaben ihrer Internetseite mehrjährige Erfahrung hat.



Silvana Silbermann klagt und bekommt am Amtsgericht München Recht: "Die Einwilligung zum Stechen einer Tätowierung bezieht sich nur darauf, dass die Behandlung mängelfrei und nach den Regeln der Kunst erbracht wird. Die Tätowiererin hat die Klägerin aber in ihrer körperlichen Unversehrtheit verletzt, indem sie das Tattoo mangelhaft erstellt hat. Ein Gutachten bestätigt handwerkliche und gestalterische Mängel. Die Beklagte muss deshalb Schmerzensgeld zahlen und für alle anfallenden Folgeschäden - wie eine Entfernung des Tattoos - aufkommen." Selbstverständlich bekam die Frau auch die gezahlten 100 Euro für die Tätowierung zurück.