Keine Geschlechterquote für Aufnahme in Gymnasium

Im ersten Fall geht es um einen aus Afrika stammenden 21-jährigen Mann. Laut vorgelegtem Pass kommt er aus Guinea. Seine Partnerin und er selbst möchten, dass er in die Geburtsurkunde eines 2014 geborenen Kindes als Vater eingetragen wird. Das Standesamt der Heimatgemeinde verweigert aber diesen Eintrag nur auf Grundlage des Nationalpasses. Die deutsche Behörde will, dass das Paar auf eigene Kosten die Dokumente bei der deutschen Botschaft in Guinea auf ihre Echtheit prüft. Dazu sieht sich das Paar aber nicht in der Lage. Am Oberlandesgericht gab man ihm Recht: