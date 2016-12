Nebenkostenabrechnung am Silvesterabend zu spät

Einwurf ist in Ordnung, aber nicht nach der üblichen Leerung am Silvestertag. Bildrechte: dpa Wie an jedem Tag leert Sabine Saubermann auch zu Silvester ihren Briefkasten gegen 15 Uhr. Was sie nicht weiß: Ihr Vermieter steckt die Nebenkostenabrechnung für das vorhergehende Jahr erst am Silvesterabend gegen 17 Uhr in ihren Briefkasten. Sabine Saubermann findet die Abrechnung mit einer Nachzahlung von mehreren hundert Euro also erst am 2. Januar des neuen Jahres. Sie wirft ihrem Vermieter vor, die Frist überschritten zu haben und will deshalb nicht zahlen. Denn die Nebenkostenabrechnung muss spätestens ein Jahr nach Ablauf des Abrechnungsjahres vorliegen. Die Richter am Landgericht Waldshut-Tiengen gaben der Mieterin Recht:

"Zwar reicht es grundsätzlich aus, die Nebenkostenabrechnung in den Briefkasten einzuwerfen, allerdings muss dies fristgerecht geschehen. Das heißt, vor der üblichen Leerung des Briefkastens. Der Mieter muss auch nicht damit rechnen, am Silvesterabend noch einen derart wichtigen Brief zu erhalten. Weil die Mieterin den Brief erst im neuen Jahr entgegengenommen hat, ist er nicht mehr fristgerecht zugegangen. Der Vermieter hat damit keinen Nachzahlungsanspruch mehr."



Trotz aller Vorsicht kann Schaden durch Silvesterraketen entstehen. Bildrechte: IMAGO Am Silvesterabend steckt Paul Pabst eine Rakete in einen Schneehaufen und zündet diese an. Die Rakete hebt auch schnurgerade Richtung Himmel ab, schwenkte nach einigen Metern aber zur Seite in Richtung Nachbargrundstück. Dort dringt sie durch einen kleinen Spalt zwischen Außenwand und Dach in eine Scheune ein und explodiert im Inneren. Das dort gelagerte Stroh entzündet sich und die Scheune brennt komplett ab. Zwar reguliert die Versicherung des Scheunenbesitzers den Schaden über rund 410.000 Euro erst einmal, fordert die Summe aber von Paul Pabst ein. Der wehrt sich vor dem Oberlandesgericht Stuttgart - mit Erfolg.



"Zwar muss beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern mit Sorgfalt ein Platz gewählt werden, von dem aus fehlgeleitete Raketen keinen nennenswerten Schaden anrichten können. Allerdings war das Eindringen der Rakete in die Scheune des Nachbarn im vorliegenden Fall nicht vorauszusehen. Aus diesem Grund haftet der Beklagte mangels Verschulden nicht für den eingetretenen Schaden."

Weiterhin heißt es, dass sich Hauseigentümer auf den Brauch des Silvesterfeuerwerks einstellen und ihr Eigentum in begrenztem Maße schützen müssen. Das heißt unter anderem: Fenster und Türen sind zu schließen.



Daniela Diederich betreibt ein Spielwarengeschäft und plant, an den Tagen vor Silvester Feuerwerk zu verkaufen. Ihrem Vermieter gefällt das nicht, weshalb er den Verkauf untersagt. Im Mietvertrag sei schließlich festgehalten, dass Frau Diederich ausschließlich Spielwaren verkaufen dürfe. Die Ladeninhaberin will das nicht hinnehmen und klagt. Die Richter am Landgericht Magdeburg urteilten wie folgt:



Silvesterfeuerwerk dient dem Vergnügen. Bildrechte: dpa "Der Begriff Spielzeug umfasst nicht nur Gegenstände, mit denen sich Kinder beschäftigen. Auch Erwachsene und Haustiere spielen. Zu nennen wären Kartenspiele und Modellbahnen oder auch neue Medien wie Computerspiele. Spielen bedeutet sich zum Vergnügen, Zeitvertreib und sich allein aus der Freude an der Sache selbst zu betätigen. Feuerwerk dient allein dem Vergnügen des Betrachters und ist damit als Spielware anzusehen."