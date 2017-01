Im Mietvertrag von Familie Wiesengrün gibt es folgende Klausel: Bis zum dritten Werktag eines jeden Monats muss die Miete auf dem Konto des Vermieters eingegangen sein. Bei einer verspäteten Mietzahlung muss mit der Kündigung gerechnet werden. Mehrere Monate lang überweist die Familie das Geld genau am dritten Werktag. Die Miete geht aber erst Tage später auf dem Konto des Vermieters ein. Daraufhin kündigt der Vermieter den Vertrag und verlangt die Wohnung zu räumen. Ist das gerechtfertigt? Nein, sagte abschließend der Bundesgerichtshof:

Landessozialgericht Dortmund (AZ: L 9 SO 631/15)

Silvio Silberstein ist nicht erwerbsfähig. Nach einem Badeunfall hat er dauerhaft starke Schmerzen - er hatte einen Bruch in Höhe der Halswirbelsäule erlitten. Von seinem Arzt wird er aufgrund einer besonderen Erlaubnis nach dem Betäubungsmittelgesetz mit Medizinal-Cannabis versorgt. Das scheint hervorragend geeignet, um starke Schmerzen abzumildern. Allerdings sind die Cannabisblüten teuer: Für die monatliche Dosis von 100 Gramm werden 1600 Euro fällig. Beim städtischen Sozialamt beantragt Herr Silbermann die Übernahme der Kosten. Das Sozialgericht Dortmund hatte das befürwortet, weil nach Ansicht des Arztes keine Alternative zur Cannabis-Therapie bestünde. Doch das Landessozialgericht Dortmund war anderer Auffassung:

"Ein Schmerzpatient hat keinen Anspruch auf Kosten des Sozialamtes mit medizinischen Cannabisblüten behandelt zu werden. Denn es gibt durchaus zumutbare Behandlungsalternativen. So kann der Mann beispielsweise auch eine interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie in Anspruch nehmen."

Amtsgericht München (Az: 274 C 5270/16)

Mike Meisenring besucht mit seinen Freunden zum ersten Mal eine Tabledance-Bar. Das ist eines von diesen Etablissements, in denen junge Frauen auf den Tischen tanzen und das Publikum überteuerte Drinks zu sich nimmt. Herr Meisenring kann sich an seine Ausgaben des Abends noch gut erinnern. Vier Gläser Bier zu jeweils 10 Euro, einen Lapdance für 55 Euro und zwei weitere erotische Tänze zu je 60 Euro. Zusammen macht das 215 Euro. Doch auf der Kreditkartenabrechnung stehen statt 55 Euro 550 Euro und statt 120 Euro 1200 Euro. Macht zusammen 1790 Euro, die abgebucht werden. Einer seiner Freunde kann die tatsächlichen Ausgaben aber bestätigen. Doch der Geschäftsführer der Bar hält dagegen: Es sei denkbar, dass der Kläger teureren Champagner bestellt habe zum Preis von 550 Euro pro Flasche. Zu diesen Preisen gehöre ein "gewisses Rahmenprogramm" - und das müsse nun mal bezahlt werden. Die Richter am Amtsgericht München überzeugte das nicht: