Urteile der Woche Kein Parkvorrecht für E-Autos

In Anton Angermeiers Mietvertrag gibt es folgende Klausel: Der Mieter haftet für Schäden, die seine Gäste verursachen. Nun ist tatsächlich ein solcher Schaden eingetreten: Herr Angermeier hat eine große Party ausgerichtet und dabei ist die Wohnungseingangstür eines Mieters arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Dafür ist nach Zeugenaussagen klar ein Gast von Herrn Angermeier verantwortlich. Aufgrund der Klausel müsse der Mieter nun für die Kosten einstehen, argumentiert der Vermieter. Ist das tatsächlich so?

Am Amtsgericht Pfaffenhofen entschied man wie folgt: "Maßgeblich ist, wie und in welchem Zusammenhang die Mietsache beschädigt wird. Nur wenn der Schaden anlässlich des Besuches eintritt und dieser auf Veranlassung des Mieters mit der Mietsache in Berührung kommt, kann der Schaden dem Mieter zugerechnet werden. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Mieter Handwerker beauftragt oder aber, wenn er seine Wohnung einem Dritten überlässt. Sollten dann Schäden eintreten, muss sie der Mieter übernehmen. Eine solche Unterscheidung macht die im Mietvertrag enthaltene Klausel aber nicht. Vielmehr soll hier immer und für jeden die Verantwortung beim Mieter liegen. Eine solche Klausel ist unwirksam."

Der Mieter muss also nicht für den Schaden einstehen.

Wer alkoholisiert Auto fährt, verliert Versicherungsansprüche. Bildrechte: IMAGO Wanda Wandrich will nach einer Feier um drei Uhr morgens rückwärts aus einer Parkbox ausparken. Dabei stößt sie gegen das auf der gegenüberliegenden Seite stehende Auto. Es entsteht ein Schaden von rund 3.000 Euro, den die Haftpflicht-Versicherung der Frau reguliert. Allerdings stellt die Polizei bei Frau Wandrich zum Zeitpunkt des Unfalls 0,67 Promille Alkohol im Blut fest. Deshalb will die Versicherung einen Teil des Geldes zurück.



Am Amtsgericht Darmstadt legte man folgendes fest: "Die Frau hat hier klar einen alkoholtypischen Fahrfehler begangen. Dafür spricht, dass sie ein stehendes Auto übersehen hat. Der nicht unerhebliche Schaden deutet darauf hin, dass sie nicht nur ganz leicht und mit geringer Geschwindigkeit gegen das Auto gestoßen ist. Auch stellen 0,67 Promille eine erhebliche Alkoholisierung dar. In einem solchen Fall darf die Kfz-Haftpflichtversicherung die Autofahrerin in Regress nehmen."

Die Autofahrerin muss 75 Prozent der Schadenssumme übernehmen - das sind hier 2.200 Euro.

Aufladen ja, lediglich parken nicht unbedingt: Ein E-Auto berechtigt nicht automatisch zum Parken an einer Aufladestation. Bildrechte: MDR/Uwe Lölke Torsten Thormann mietet für sich hin und wieder ein Elektroauto. Aufladen kann er dies in einer Privatstraße in der Nähe seiner Wohnung. Dort ist zwar ein Halteverbotsschild angebracht, auf einem zweiten Schild steht allerdings: "Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei". Als Herr Thormann eines Abends zur Ladestation kommt, ist diese bereits belegt. Direkt dahinter parkt er sein eigenes Fahrzeug - auf einem Platz ebenso für Elektroautos, an dem sein Kabel aber nicht passt. Deshalb will er später zum Laden auf dem anderen Platz zurückkehren. Doch als er eine halbe Stunde später genau das tun will, ist sein Auto abgeschleppt.

Er klagt nun gegen das Abschleppunternehmen, das ihm 150 Euro in Rechnung gestellt hat. Schließlich habe er im kostenfreien Parkraum für E-Autos gestanden. Doch das Amtsgericht Charlottenburg war anderer Ansicht: "Der Kläger hat das Fahrzeug offensichtlich gegen den Willen der Eigentümerin in der Privatstraße abgestellt. Denn es war nicht deren Ziel, kostenlosen Parkraum für sämtliche Elektrofahrzeuge anzubieten. Ziel dieser Ausnahmeregelung war es vielmehr, Parkraum nur für die zeitintensive Ladetätigkeit zur Verfügung zu stellen." Herr Thormann muss die 150 Euro Abschleppkosten zahlen.