Urteile der Woche Gemeinsame Hunde sollen bei Scheidung zusammen bleiben

Holger Hohlbein arbeitet im Schichtdienst eines Metallbauunternehmens. Als Betriebsratsmitglied muss er regelmäßig an entsprechenden Sitzungen teilnehmen. Die lassen sich aber nicht immer mit seiner Arbeitszeit vereinbaren. Weil eine solche Sitzung am frühen Nachmittag ansteht, beendet Holger Hohlbein seinen Nachtdienst ausnahmsweise schon um 2:30 Uhr - gut dreieinhalb Stunden vor dem eigentlichen Schichtende. Er beruft sich dabei auf die gesetzliche Ruhezeit zwischen Schichtende und Sitzungsbeginn.

Infolgedessen streicht das Unternehmen die Arbeitszeit aus dem Nachtdienst zusammen. Holger Hohlbein will das nicht hinnehmen. Das Bundesarbeitsgericht gab ihm Recht: "Mitglieder eines Betriebsrates sind von ihrer beruflichen Aufgabe bezahlt freizustellen, wenn die Betriebsratstätigkeit außerhalb ihrer Arbeitszeit liegt und die Arbeitsleistung unzumutbar macht. Der Kläger ist deshalb berechtigt gewesen, die Arbeit vor Schichtende einzustellen um die Ruhezeit nach Arbeitszeitgesetz einzuhalten. Außerdem muss ihm die komplette Schicht bezahlt werden." Ob Betriebsratstätigkeiten grundsätzlich als Arbeitszeit gelten, lies das Gericht aber offen.

Wo hin mit den Haustieren nach einer Trennung? Bildrechte: dpa

Als sich das Ehepaar Rödel trennt, leitet es ein gerichtliches Verfahren zur Hausratsteilung ein. Unabhängig davon nimmt Frau Rödel kurz nach ihrem Auszug auch die sechs gemeinsamen Hunde mit in ihre neue Wohnung. Obwohl sich die Frau um die Tiere kümmert, versterben zwei der Hunde in den folgenden Wochen. Einige Monate später möchte Herr Rödel zwei der übrigen Hunde zu sich holen. Er argumentiert mit der gerichtlichen Hausratsteilung. Vor Gericht beantragt er die Herausgabe von zwei Hunden als Haushaltsgegenstand. Die Richter am Oberlandesgericht Nürnberg lehnten das Ersuchen allerdings ab.