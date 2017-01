Urteile der Woche Mieter muss verspätete Nebenkostenabrechnung nicht zahlen

Bundesgerichtshof (Az. VIII ZR 249/15)

Silvio Silbermann hat seine Eigentumswohnung an eine Familie vermietet. Der Mieterin schickt er die Nebenkostenabrechnung für die Jahre 2010 und 2011 Ende Dezember 2013 und damit ein bzw. zwei Jahre zu spät. Normalerweise muss das Ganze innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Abrechnungszeitraums beim Mieter sein. Doch Herr Silbermann hat dafür eine Erklärung: Eine frühere Abrechnung sei nicht möglich gewesen, weil der zuständige Hausverwalter nach Fehlern abgelöst wurde und durch eine neue Hausverwaltung ersetzt worden sei. Diese habe die Abrechnungen für die Eigentümergemeinschaft erst im November 2013 vorgelegt. Durfte der Vermieter so lange mit der Nebenkostenabrechnung warten? Nein, sagte man am Bundesgerichtshof:

"Der Vermieter einer Eigentumswohnung muss grundsätzlich auch dann innerhalb der Jahresfrist die Betriebskosten abrechnen, wenn der Beschluss der Wohnungseigentümer über die Jahresabrechnung noch nicht vorliegt. Nur wenn er beweisen kann, dass er selbst die Verspätung nicht zu vertreten hat, kann er nach Ablauf der Frist noch eine Nachforderung geltend machen. Eine hiervon abweichende Vereinbarung im Mietvertrag ist unwirksam. Die Mieter einer Eigentumswohnung würden ansonsten gegenüber Mietern anderer Wohnungen grundlos benachteiligt."

Oberlandesgericht Hamm (Az.: 9 U 59/14)

Fazit: Streit besser nicht am Lenkrad austragen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im folgenden Fall geht es um zwei Bauern, die mit ihren Traktoren und Anhängern unterwegs sind. Beide fahren auf einer sechs Meter breiten Straße aufeinander zu. Wie man später feststellt sind sie mit mindestens 30 km/h unterwegs. Erst kurz vor einem möglichen Unfall weicht einer der beiden aus und lenkt sein Gespann auf den Grünstreifen. Dabei allerdings gerät einer der Reifen in eine Mulde und das Gespann kippte auf die Seite. Es entsteht ein hoher Sachschaden. Der geschädigte Bauer fordert nun 26.000 Euro Schadenersatz, das sind 75 Prozent des Schadens. Am Oberlandesgericht Hamm entschied man so:

"Von beiden Fahrzeugen ging in etwa die gleiche Betriebsgefahr aus. Beide Fahrer hätten ihre Geschwindigkeit reduzieren und notfalls anhalten müssen. Da sie das nicht taten, war ihre Fahrweise unangemessen. In einem solchen Fall haften die Beteiligten je zur Hälfte."

Der geschädigte Bauer erhält 17.500 Euro.

Oberlandesgericht Hamm (Az.: 9 U 238/15)

Auch Kinder müssen sich an Verkehrsregeln halten. Bildrechte: colourbox.com Robin Rosicke ist elf Jahre alt. Er ist oft und meist schnell mit seinem Rennrad im Wohngebiet unterwegs. Diesmal fährt er entgegengesetzt zur Fahrtrichtung mit der gewohnten Geschwindigkeit auf einem Gehweg. An einer Kreuzung stößt er mit einer 57-jährigen Radlerin zusammen, die sich in der erlaubten Richtung auf dem Radweg fortbewegt. Bei dem Unfall stürzt die Frau und wird erheblich am Knie und am Sprunggelenk verletzt. Sie muss mehrfach operiert werden. Nun geht es um Schadenersatz und Schmerzensgeld. Ist es überhaupt möglich, ein minderjähriges Kind für sein Fehlverhalten haftbar zu machen? Ja, sagten die Richter am Oberlandesgericht Hamm.

"Verursacht ein Kind als Radfahrer einen Unfall, weil es die Verkehrsregeln nicht einhält, kann es für den Schaden haftbar gemacht werden. Das Kind hätte hier aufgrund seines Alters gar nicht mehr auf dem Gehweg fahren dürfen. Seine Fahrweise war außerdem hochgefährlich. Deshalb ist der Junge für sein Fehlverhalten allein verantwortlich."

Die Haftpflichtversicherung der Eltern zahlt Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro sowie eine vierteljährliche Rente von 820 Euro.