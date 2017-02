Wer direkt an der Straße wohnt, soll mehr für deren Reinigung zahlen. Gerecht? Bildrechte: IMAGO

Familie Rösch* wohnt in Barsinghausen, einer Stadt in der Nähe von Hannover. Dort besitzt die Familie ein Grundstück, welches direkt an einer Straße liegt. Für Straßenreinigung und Winterdienst erhebt die Stadt auch gegenüber den Röschs eine Gebühr. Die berechnet sich unter anderem nach den Frontmetern, mit denen das Grundstück an die Straße grenzt. Herr Rösch ärgert sich aber, weil er viel mehr als sein Nachbar bezahlen muss. Lediglich dessen schmale Einfahrt grenzt an die Straße, da das Grundstück hinter dem der Familie Rösch liegt. Wegen solcher und ähnlicher Ungerechtigkeiten führen einige Bewohner deshalb einen langen Rechtsstreit gegen die Stadt Barsinghausen. Und die muss nach dem Willen der Oberverwaltungsrichter in Lüneburg nun nachbessern - obwohl es schon eine neue Gebührensatzung gab:



"Eine Berechnung der Gebühren für die Straßenreinigung nach Frontmetern ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Allerdings muss eine wirksame Gebührensatzung alle im Reinigungsgebiet gelegenen Grundstücke im Verhältnis zueinander gerecht behandeln. Daran fehlt es in diesem Fall, weil für die Höhe der Gebühren ausschließlich die an die gereinigte Straße angrenzende und nicht auch die ihr zugewandte Grundstücksseite maßgebend ist."



Das Urteil hat auch Konsequenzen für die Gebührenordnung in anderen Kommunen, die nun prüfen müssen, ob sie den aktuellen Anforderungen entspricht.