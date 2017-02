Familie Wangenbach ist aus ihrer Mietwohnung ausgezogen. Sie fordert vom Vermieter, die Kaution umgehend zurückzuzahlen. Der lehnt jedoch ab. Es gebe eine Nachforderung aus der letzten Betriebskostenabrechnung in fast gleicher Höhe - und die werde mit der Kaution verrechnet. Familie Wangenbach hält das für unzulässig. Zwar sei die Nachforderung berechtigt, die Kaution müsse jedoch vollständig ausgezahlt werden. Schließlich sei die Wohnung ordnungsgemäß übergeben worden. Wer hat Recht?

Ein ausstehender Fehlbetrag bei den Mietnebenkosten kann mit einer Mietkaution verrechnet werden. Bildrechte: IMAGO Die Richter am Amtsgericht Neunkirchen entschieden so: "Die Kaution stellt eine Sicherheit für Schäden an den Mieträumen nach Beendigung des Mietvertrages dar. Das heißt aber nicht, dass die Verrechnung nur mit solchen Ansprüchen erfolgen kann. Insbesondere wenn einem Nachforderungsbetrag nicht widersprochen wird, muss der Vermieter nicht die Kaution insgesamt auszahlen um dann wieder einen Betrag in Höhe der Nachzahlung zurückzufordern. Vielmehr kann er die Beträge verrechnen und den Restbetrag an den Mieter auszahlen."



Amtsgericht Neunkirchen (AZ: 13 C 799/15)

Bei Glatteis ist im Straßenverkehr höchste Vorsicht geboten, auch um Schadenersatzansprüche anderer Fahrer zu verhindern. Bildrechte: dpa Auf winterlichen Straßen bei Eis und Schnee ist besondere Vorsicht geboten. Im vorliegende Fall kommt Ralf Ralske in einem PKW auf der Autobahn ins Schleudern. Der dahinter fahrende Autofahrer muss auf den Standstreifen ausweichen. Dort rutscht er entlang der Leitplanke und schrammt eine Seite seines Autos komplett auf. Es entsteht ein Schaden von 7.500 Euro. Das Geld soll der Fahrer des vorderen PKWs zahlen. Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main stimmte man zu.



"Wenn ein Fahrzeug bei winterglatter Fahrbahn ohne äußeren Anlass ins Schleudern gerät, spricht der erste Anschein dafür, dass ein Fahrfehler vorliegt. Entweder hat der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Verhältnissen angepasst oder er war nicht aufmerksam genug. Bei glatten Straßen muss zwar auch der nachfolgende Verkehr besonders aufmerksam sein. Einen Fahrfehler des zweiten Autos hätte der vordere Autofahrer aber beweisen müssen."



Da er das nicht konnte, zahlt er den Schaden in Höhe von 7.500 Euro.



Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (AZ: 22 U 89/14)

Diamanten sind nicht nur schön anzusehen, sondern kommen auch als Geldanlage in Betracht. Dabei muss ein Käufer laut Gerichtsurteil auch einen recht hohen Verkaufsaufschlag akzeptieren. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox Waldefried Waldmann hat ein Paar Diamantohrringe zur Wertanlage gekauft. Nach Expertenmeinung sind sie immer dann eine gute Geldanlage, wenn sich die Steine so sehr ähneln, dass sie als wertsteigerndes "Pärchen" gelten. Das ist hier ganz offensichtlich der Fall. Allerdings kosten die Ohrringe auch 268.000 Euro. Ein von Herrn Waldmann beauftragter Gutachter sorgt für die Ernüchterung: Die Ohrringe seien maximal 160.000 Euro wert. Nun will der Kunde vom Kauf wegen Sittenwidrigkeit zurücktreten. Doch am Oberlandesgericht Hamm war man anderer Ansicht.



"Es handelte sich hier tatsächlich um ein sogenanntes Pärchen mit einem werterhöhenden Faktor. Zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Wert der Ohrringe bestand kein grobes, besonders auffälliges Missverhältnis. Zum Herstellungspreis kamen hier noch die Verkaufsaufschläge des Herstellers und Endhändlers. Der entsprechende Aufschlag war deshalb gerechtfertigt."



Beim Kauf von Schmuck - und natürlich nicht nur dort - muss man mit einer Profitspanne rechnen.



Oberlandesgericht Hamm (Az: 7U 80/15)

*Namen von der Redaktion geändert