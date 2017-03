Mutter muss nach Seitensprung Vaterschaftstest akzeptieren

Hier hat ein Stadtreinigungs-Mitarbeiter Streusalz auf einer Schaufel. Bildrechte: dpa

Wie jeden Morgen geht Edith Eisner mit ihrem Hund Gassi. So auch an einem kalten, aber schneefreien Januartag. Dabei rutscht die Frau auf einer kleinen Eisfläche vor einem Wohnhaus aus und bricht sich das Handgelenk. Weil Edith Eisner längere Zeit arbeitsunfähig bleibt, bekommt sie von ihrem Arbeitgeber Lohnfortzahlung. Der will sich das Geld nun aber vom Hauseigentümer ersetzen lassen. Der Hausbesitzer sei seiner Streupflicht nicht nachgekommen und hätte sich vergewissern müssen, dass keinerlei Eis auf dem Gehweg vorhanden ist. Dieser Argumentation folgen die Richter am Bundesgerichtshof allerdings nicht: