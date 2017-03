Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fällt Felix Fink* den Polizisten auf. Sie vermuten, dass der junge Mann Drogen konsumiert hat. Weil er schon einmal unter Cannabis-Einfluss Auto gefahren ist, lassen sie ihm deshalb Blut abnehmen. Tatsächlich kann THC - also der psychoaktive Anteil von Cannabis - nachgewiesen werden. Und zwar 1,6 Nanogramm je Milliliter Blut. Die Stadt entzieht Felix Fink wegen des erneuten Verstoßes den Führerschein und beruft sich auf den bisherigen THC-Grenzwert von einem Nanogramm je Milliliter Blut. Eine unabhängige Expertenkommission schlug aber schon 2015 einen Richtwert von drei Nanogramm pro Milliliter vor. Felix Fink klagt mit dem Verweis auf diese Empfehlung vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen - ohne Erfolg: "Bereits ab einem Grenzwert von einem Nanogramm THC je Milliliter Blutserum kann die Fahrtauglichkeit und damit die Verkehrssicherheit beeinträchtigt sein. In diesem Fall ist von einem fehlenden, aber erforderlichen Trennen zwischen Betäubungsmittelkonsum und dem Führen von Kraftfahrzeugen auszugehen. Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass sich THC nur langsam abbauen und der letzte Konsum bereits einige Tage zurückliegen kann."

Wer Schwarzarbeit unterstützt, verliert alle Ansprüche. Bildrechte: dpa

Helga Hertz* hat in ihrem Haus neue Teppiche verlegen lassen. Laut Kostenvoranschlag sollte das gut 16.000 Euro kosten. Später einigte sie sich aber mit dem Handwerker darauf, die offizielle Rechnung zu halbieren und einen weiteren Teil schwarz zu bezahlen. Nach einiger Zeit stellte die Hauseigentümerin Mängel am verlegten Teppich fest. Sie tritt daraufhin vom Vertrag zurück und fordert die Erstattung ihrer gesamten Zahlungen - also der offiziellen Rechnung und des Schwarzgeldes. Die Richter am Bundesgerichtshof Karlsruhe lehnten dieses Ersuchen aber ab:



"Ein Werkvertrag ist nichtig, wenn die Parteien vereinbaren, dass für eine Barzahlung keine Rechnung gestellt wird. Sie verstoßen damit gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Damit erlöschen die gegenseitigen Ansprüche der Parteien komplett - sowohl die des Bestellers in Bezug auf Mängel oder Rückzahlung als auch die des Werkunternehmers auf Zahlungsansprüche. Das gilt auch bei einer nachträglichen 'Ohne-Rechnung-Abrede' wie im vorliegenden Fall."