Urteile der Woche Elternunterhalt wird trotz Betreuung eigener Kinder fällig

Wilfried Willmann* lebt seit kurzem in einem Pflegeheim. Da seine Rente klein ist, leistet das Sozialamt "Hilfe zur Pflege" und zahlt einen Teil der Heimkosten. Die Behörde verlangt allerdings von den beiden Töchtern des Mannes Elternunterhalt. Eine der Töchter zweifelt an der Höhe des zu zahlendenden Unterhalts. Sie sei alleinerziehende und erwerbstätige Mutter eines zwölfjährigen Jungen, sagt sie. Da sie von ihrem Ex-Partner keinen Betreuungsunterhalt bekommt, müsse die geleistete Betreuung ihre Kindes in Geld umgerechnet werden. Auf diese Weise fiele der zu zahlende Elternunterhalt geringer aus. Ist das zulässig? Der Bundesgerichtshof sagte klar und deutlich Nein: