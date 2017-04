Das Ehepaar Ebert* entschließt sich zu einer gemeinsamen Steuererklärung. Zwei Dinge unterscheidet das Paar: Herr Ebert verdient wesentlich mehr Geld als seine Frau und während er konfessionslos ist, ist Frau Ebert Mitglied der evangelischen Kirche. Weil das Paar nun eine gemeinsame Steuererklärung anfertigt, wird die Kirchensteuer auf Grundlage des gemeinsamen Einkommens bemessen. Rund 2.200 Euro wird dem Paar so von der Steuerrückerstattung abgezogen. Emil Ebert* klagt deshalb und beruft sich dabei auch auf die Religionsfreiheit. Am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte urteilten die Richter wie folgt:

In ähnlichen Fällen brachte das Gericht auch die Möglichkeit ins Spiel, ganz aus der Kirche austreten zu können.

Wer auf einem kombinierten Geh- und Radweg in entgegengesetzter Richtung fährt, muss dem Pkw-Verkehr Vorfahrt gewähren. Bildrechte: colourbox.com

Judith Junker* ist mit ihrem Fahrrad unterwegs zu Freunden. Dabei fährt die junge Frau auf einem kombinierten Geh- und Radweg, entgegengesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung. An einer Einmündung achtet sie nicht auf den Autoverkehr und fährt einfach weiter. Ein abbiegender Pkw-Fahrer stößt mit der Radfahrerin zusammen.

Wer trägt die Schuld an diesem Unfall? Das Oberlandesgericht München sah den Fall so:

„Die Radfahrerin haftet zu 75 Prozent für den Schaden. Unter anderem, weil sie ohne nachvollziehbaren oder entschuldigenden Grund entgegengesetzt zur Fahrtrichtung gefahren ist. Beim Überqueren der Straße hat sie darüber hinaus den fließenden Verkehr gefährdet. Sie hätte, vergleichbar einem Fußgänger, abwarten und dem Pkw-Verkehr Vorfahrt einräumen müssen."