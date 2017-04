Achmed Achmedi* ist 19 Jahre alt, jesidischer Kurde und er lebt in Deutschland. Gemeinsam mit seiner Familie ist er vor Jahren in die Europäische Union eingereist. Zunächst kam er nach Bulgarien und dort beantragte er Asyl, das er auch erhielt. Allerdings war die Familie mit den Lebensbedingungen in Bulgarien unzufrieden. Deshalb reiste sie weiter nach Deutschland, wo sie heute noch lebt. Achmed Achmedi soll nun nach Bulgarien abgeschoben werden, weil er dort den Asylstatus erhielt. Er wehrt sich dagegen und das Verwaltungsgericht Hannover entschied: