Menschen, die vor ihrer Einberufung zur syrischen Armee geflohen sind, haben kein Recht auf den Status als Flüchtling.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (AZ: 14 A 2023/16.A)



Mohammed Mossibi ist 20 Jahre alt und kommt aus Syrien. Im Jahr 2015 ist er vor der Einberufug in die syrische Armee nach Deutschland geflohen. Hier hat er dann Asyl beantragt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewährt ihm subsidiären Schutz - wegen drohender Gefahren aufgrund des Bürgerkrieges. Allerdings wird er nicht als Flüchtling anerkannt. Vor Gericht gibt er an, zurückkehrende Asylbewerber, die vor ihrer Einberufung geflohen sind, müssten damit rechnen bestraft zu werden - bis hin zur Folter. Doch die Richter am Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen urteilten: