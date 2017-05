Urteile der Woche Lehrer darf Handy einziehen

Zu seiner eigenen Sicherheit und weil er allein lebt hat Werner Weber einen Vertrag für einen Hausnotruf abgeschlossen. Während eines Schwächeanfalls drückt der 78jährige die Notruftaste an seinem Armband. Sofort wird eine Sprechverbindung hergestellt, doch die Mitarbeiter des Hausnotrufes hören nur einen Stöhnen. Sie schicken zwei Männer eines Sicherheitsdienstes in die Wohnung. Die finden Werner Weber am Boden liegend, setzten ihn auf das Sofa und verlassen die Wohnung wieder. Erst zwei Tage später wird der Senior mit halbseitiger Lähmung und Sprachstörungen gefunden - ein zwei Tage alter Schlaganfall wird diagnostiziert. Die Angehörigen klagen nun, weil die Zentrale des Hausnotrufes falsch reagiert hätte. Die Richter am Bundesgerichthof urteilten wie folgt:

Ein Schüler fühlte sich in seiner Ehre verletzt, weil ein Lehrer ihm das Handy weggenommen hatte. Bildrechte: IMAGO

Weil Lars Lehmann den Unterricht mehrfach mit seinem Handy stört, sammelt sein Lehrer das Telefon schließlich ein. Nach dem Unterricht gibt der Lehrer es - auch auf Nachfrage des Schülers - nicht zurück. Es bleibt von Freitag an über das Wochenende in der Schule. Erst am darauffolgenden Montag darf die Mutter des Schülers das Handy wieder abholen. Nach diesem Vorfall wechselt Lars Lehmann die Schule. Er fühlt sich in seiner Ehre verletzt und gedemütigt. Auch seine Eltern zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Einbehalts. Gemeinsam mit seinen Eltern klagt der inzwischen 18-Jährige Schüler vor dem Verwaltungsgericht Berlin - ohne Erfolg: