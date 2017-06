Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Dienstag, ob Bankkunden die Übermittlung von TANs per SMS extra bezahlen müssen. Im umstrittenen Fall erhebt eine Sparkasse im hessischen Groß-Gerau für jede SMS eine Gebühr von 10 Cent.

Die Klage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen dagegen blieb in den Vorinstanzen ohne Erfolg. Nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt am Main bietet die Sparkasse ihren Kunden das Online-Banking mit PIN und TAN als freiwillige Zusatzleistung an. Entscheide sich der Kunde für eine Übermittlung per SMS, könne die Bank für diese Sonderleistung auch ein Entgelt erheben.