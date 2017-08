Der Mobilfunkanbieter O2/Telefónica sieht sich zu Unrecht am Pranger: Nach Darstellung des Unternehmens sind lediglich Kunden mit einem alternativen Tarif von der SMS-Regelung betroffen. Sie hätten vor Mitte Juni einen speziellen Vertrag geschlossen oder ein zusätzliches Paket gekauft, um im Ausland günstig zu telefonieren. Diese Kunden habe O2 entscheiden lassen wollen, ob ein Wechsel jeweils vorteilhaft sei, sagte ein Telefónica-Sprecher am Montag. Bei allen anderen Kunden sei automatisch auf die neue EU-Regelung umgestellt worden.

Mit dem Wegfall der Roaming-Gebühren kostet Mobilfunk im europäischen Ausland seit 15. Juni so viel wie im Heimatland. Die Anbieter dürfen keine Aufschläge mehr für Telefonieren, SMS und mobilen-Internetzugang bei Vertragsnutzung im europäischen Ausland verlangen. Die Kosten in allen EU-Staaten sind also die gleichen wie zu Hause, allerdings nur für kürzere Aufenthalte wie einen Urlaub. Die EU-Verordnung gilt außerdem in Norwegen, Lichtenstein und Island, jedoch nicht in der Schweiz.