Schäden nach Naturkatastrophen Verbraucherzentrale Sachsen will Pflichtversicherung

Hochwasser, Erdbeben, Schneelawinen – all das kommt auch in Deutschland vor. Trotzdem hat nur eine Minderheit aller Hauseigentümer eine Versicherung gegen Elementarschäden. Nach einer Naturkatastrophe stehen deshalb regelmäßig hunderte Betroffene vor dem Nichts, es sei denn der Staat springt mit Steuermitteln ein. Die Verbraucherzentrale Sachsen macht sich deshalb für eine Versicherungspflicht gegen Naturkatastrophen stark und lädt am Freitag zu einem Kolloquium nach Dresden ein.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL