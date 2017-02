Die Laus ist ein treuer Begleiter der menschlichen Evolution. Als der Mensch sein Fell verlor, wanderte die Laus auf den menschlichen Kopf - und ist seither das einzige Habitat der Kopflaus.

Es trifft Papa, nicht den Hund

Christine Gröger, die Leiterin des Hallenser Gesundheitsamts, sagt deshalb, dass Katze oder Hund bei einem Kopflausbefall des Herrchens nicht mitbehandelt werden müssen. Die Laus springe nicht und die Laus sei ein Parasit, die sich von menschlichem Blut ernähre. Deshalb würden Tiere ausscheiden, Papa aber nicht. "Die Chance ist schon gegeben, dass die Läuse durch Kopf-zu-Kopf Kontakt auf Familienmitglieder übergehen", erklärt Christine Gröger.

Deshalb vorsorglich gleich die ganze Familie zu behandeln, sei aber keine gute Idee, meint Läuseforscherin Birgit Habedank vom Umweltbundesamt. Von Mitteln zur prophylaktischen Behandlung gegen Läusebefall rät sie bei Kindern ab. Kinder würden damit unnötig oft mit Chemikalien auf dem Kopf in Verbindung gebracht.

Ständiges Putzen ist unnötig

Denn dass eine Laus ohne Kopfkontakt wandert und irgendwo im Haus auf einen neuen Wirt lauert, ist höchst unwahrscheinlich. Ständiges Putzen oder gar Insektenspray in der Wohnung seien deshalb unnötig, erklärt Christine Gröger vom Gesundheitsamt. Zwar sei das Sicherheitsbedürfnis in so einem Fall groß. "Aber die Überlebensfähigkeit einer Laus, die vom Kopf gefallen ist, wird mit 24 bis 55 Stunden angegeben."

Plastikbeutel und Gefrierfach helfen

Und deshalb reicht es laut Robert-Koch-Institut auch aus, wenn nach der Läusebehandlung Mützen oder Handtücher für drei Tage in einen Plastikbeutel kommen. Bei Kleidung, die nicht so intensiv mit dem Kopf in Kontakt kommt, brauche es das nicht, meint Läuseforscherin Birgit Habedank. Kopfkissen seien zum Beispiel fast nie befallen. Sie verweist auf eine Untersuchung aus Australien, bei der gezielt Bettwäsche untersucht wurde. Dabei sei nur in einem einzigen Fall ein Laus gefunden worden.

Bei Waschtemperaturen über 45 Grad sterben Läuse und deren Eier automatisch ab, einen besonderen Waschzusatz braucht es also auch nicht. Will man bei temperaturempfindlicher Wäsche auf Nummer sicher gehen, kann die Kleidung einen Tag ins Gefrierfach und anschließend je nach Jahreszeit zwei bis vier Wochen in einen Plastikbeutel. Danach sind auch alle Läuseeier garantiert tot.