Die Feiertage sind vorbei, Spaziergänger schlendern durch die Straßen, nach dem Trubel des Weihnachtsgeschäfts wirkt die Leipziger Innenstadt beinahe verschlafen. Auch in den großen Kaufhäusern ist wenig los, ein paar Kunden wollen ihre Weihnachtsgeschenke umtauschen: Eine Kundin lacht: "Wir haben ein Gutscheinbuch gleich vier Mal bekommen." Und eine andere Frau: "Ich muss ein Geschenk für die Tochter umtauschen, da ist das Armband zu klein."

Fast alle Einzelhändler nehmen gekaufte Ware wieder zurück, wenn sie nicht gefällt. Häufig innerhalb einer Frist von 14 Tagen, manchmal haben Kunden aber auch einen oder sogar drei Monate Zeit. Gesetzlich vorgeschrieben ist das nicht, denn für den stationären Handel gilt: Gekauft ist gekauft. Die Händler bieten den Service aber aus Kulanz an. Corinna Pugh-Gehrke, Geschäftsführerin der Leipziger Galeria Kaufhof-Filiale, erklärt, welche Artikel besonders oft zurück ins Kaufhausregal wandern: "Es sind Parfümerie, Uhren, Schmuck, Spielwaren... Entweder der falsche Duft oder man hat sich nicht abgesprochen bei den Spielwaren und jetzt ist das Gleiche doppelt unter dem Weihnachtsbaum. Aber auch Textilien, wo eine andere Größe erforderlich ist, die wir dann auch zur Verfügung stellen wollen."

Schätzungen des Handelsverbandes zufolge werden nur etwa fünf Prozent der gekauften Waren in Deutschland nochmal umgetauscht. Das liege vor allem daran, dass Geldgeschenke und Gutscheine beliebter würden, sagt Knut Bensen, Geschäftsführer der Landesverbände Sachsen-Anhalt und Thüringen: "Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass nach unseren Befragungen Dreiviertel der Händler sagen, die Woche vom 27. bis 31. Dezember sei für den Handel sehr wichtig. Denn wenn die Gutscheine in dieser Zeit umgesetzt werden, spielt das für die Endabrechnung des Weihnachtsgeschäfts natürlich eine enorme Rolle."

Wer unliebsame Geschenke umtauschen möchte, sollte am besten mit dem Kassenbon ins Geschäft kommen. Manchmal reicht auch ein Kontoauszug. Corinna Pugh-Gehrke: "Die Artikel sollten möglichst ungetragen, sauber und einem ordnungsgemäßen Zustand sein. Also nicht kaputt oder so, dann würde es sich ja um eine Reklamation handeln, wenn es nicht durch eigenes Verschulden entstanden ist."