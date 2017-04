Was macht eine gute Gartenerde aus? Wir fragen nach beim Experten. Nils Maurer führt die Eisenacher Gärtnerei Maurer bereits in dritter Generation.

Stickstoff sei wichtig für die Blattbildung, fürs Grün. Das sei gerade bei Gemüsearten wichtig. "Phosphor ist wichtig für die Blüten", weiß der Pflanzen-Experte, "deshalb darf bei Zierpflanzen nicht so ein hoher Stickstoffanteil sein, sonst bilden die nur mehr Laub und keine Blüten." Gut sei auch, wenn Ton in der Erde sei. Der speichere das Wasser und die Nährstoffe.

Er nutzt seit Jahren immer die gleiche Erde von demselben Hersteller – und zwar für alle Pflanzen. Die Erde koste etwas mehr als die aus dem Baumarkt, aber das lohne sich. "Bei teureren Erden garantiert der Hersteller, dass immer alle Anteile in gleicher Zusammensetzung enthalten sind. Mann kann davon ausgehen, dass die auch im nächsten Jahr gut ist." Bei den billigen könne es sein, dass sie in diesem Jahr gut funktioniere, weil die Zusammensetzung gut sei. Im nächsten Jahr könne das aber schon ganz anders sein. "Dann werden die Pflanzen nur mickrig."

Zudem warnt der Gärtner vor Pilzsporen, Schimmel und Fliegenlarven in billiger Erde. Ebenso finde man dort oft grobe Holzreste – sobald man etwas davon beim Öffnen des Sacks feststellt, sollte man die Erde am besten sofort reklamieren.

Blumenerde im Baumarkt Bildrechte: MDR/Secilia Pappert

Unterschiedliche Erden, sprich Spezialerden, brauche man eigentlich nur in Ausnahmefällen, sagt Maurer. "Erdbeererde oder Geranienerde braucht man überhaupt nicht. Die sind meistens alle gleich in der Zusammensetzung. Es gibt wenige Sachen, die eine andere Zusammensetzung brauchen, wie beispielsweise Moorbeetkulturen oder Rhododendron, die saure Böden bevorzugen. Orchideen wiederum benötigen einen hohen Holzanteil."



Gemüse und vor allem Kräuter brauchen keine extra Erde. Viele Kräuter – vor allem die aus dem Mittelmeerraum, wie Rosmarin oder Thymian – brauchen karge, nährstoffarme und trockene Böden. Doch in den Gärten herrsche eher Nährstoffüberfluss als Nährstoffarmut, sagt Franziska Gebert von der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt. Sie warnt z.B. vor zu reichlicher Verwendung von Kompost. Gebert sagt: