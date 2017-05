Für die Erhöhung benötigt der Vermieter das Einverständnis des Mieters. Dieser muss zustimmen, wenn die Erhöhung formal in Ordnung ist – also wenn die ortsübliche Vergleichsmiete herangezogen, die Jahressperrfirst eingehalten und die Kappungsgrenze beachtet wurde. Der Mieter hat ausreichend Zeit zur Prüfung der Forderung: Zwei Monate und den Rest des Monats, in dem das Schreiben des Vermieters eingegangen ist. Stimmt der Mieter dann nicht zu, hat wiederum der Vermieter drei Monate Zeit zu klagen. Tut er das nicht, verfällt seine Forderung.