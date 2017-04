Urlaubsplanung Das letzte Wort hat der Chef

Die Urlaubsplanung ist für Mandy Brederlow aus Halle jedes Jahr ein großes und leidiges Thema. Die Krankenschwester und Mutter von zwei Schulkindern muss ihren Urlaubsplan für das komplette Jahr bereits im Herbst des Vorjahres abgeben. Wenn der eingereicht sei, gebe es immer noch eine Besprechung. "Dann wird geschaut, wer wann Urlaub machen will, wo es Überschneidungen gibt. Das ist oft im Sommer so, da möchte jeder Urlaub haben." Jeder dürfe in dieser Zeit deshalb nur maximal zwei Wochen Urlaub nehmen, das sei die ungeschriebene Regel.