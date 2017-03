Jetzt ist es weg, das Smartphone. Geklaut, abends in der Disko oder auf dem Heimweg im Bus liegengelassen oderoderoder. Das Problem: Die meisten Handyversicherungen, die es landläufig so gibt, schützen hier nicht.

War die Tasche nicht mit einem Schloss abgesichert, hatte man nicht ständig die Hand auf der Hosentasche, sieht es schlecht aus, sagt Sven Kretzschmar von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt: "Es ist so, dass wenn ich das Telefon liegenlasse und es dann gestohlen wird, ich dann keinen Schadenersatz kriege, also keine Versicherungsleistung erfolgt. Ist es so, dass es mir in Form eines Raubs oder richtigen Diebstahls aus der Tasche heraus weggekommen ist, könnte es schon sein, dass die Versicherung leistet. Aber da muss man eben genau die Bedingungen anschauen. Und dann muss man sich wirklich überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Versicherungsschutz zu erwerben."

Niedrige Beträge läppern sich

Ein genaues Abwägen lohnt sich, wie Beispielrechnungne zeigen: In den ersten beiden Jahren gilt bei Schäden am Gerät ohnehin die Gewährleistung, früher Garantie genannt. In entsprechenden Fällen also nützt mir die Versicherung nichts. Trotzdem summieren die Beiträge von drei bis zehn Euro pro Monat sich ganz hübsch auf: "Wenn man mal allein von 36 Monaten ausgehen würde, da habe ich dann bei einem Tarif von zehn Euro pro Monat schon 360 Euro bezahlt", rechnet Verbraucherschützer Kretzschmar vor. "Da stellt sich echt die Frage, ob man dieses Geld nicht lieber bei Seite legen sollte und dann aus diesem Topf den Schaden oder den Verlust des Handys trägt."

Genau rechnen, ob's sich lohnt

Drei Schwachpunkte sind es, die Sven Kretzschmar an Handyversicherungen ausmacht. Da ist erstens der Zeitwert: In der Regel bekommt der Kunde von der Versicherung nicht den Neuwert, sondern den Zeitwert oder eben ein entsprechend altes Gerät erstattet. Zweiter Punkt ist der Selbsterhalt: Oft genug ist der Versicherte verpflichtet, für einen Teil des Schaden selbst aufzukommen. Drittens gibt es jede Menge Haftungsausschlüsse – auch hier lohnt sich ein genaueres Studium der Bedingungen. Kommt es mir zum Beispiel darauf an, das Display gegen Glasbruch abzusichern, sollte ich speziell danach schauen.

Nur nichts überstürzen, meint Sven Kretzschmar von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt: "Wenn ich so ein Gerät versichern möchte, also eine Handyversicherung abschließen sollte, bin ich auch nicht daran gebunden, bei dem Händler, wo ich das Handy kaufe, abzuschließen. Ich kann mich am Markt orientieren." Und der ist groß – da wollen viele verdienen.