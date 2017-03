Wenn es ein Problem mit einer Internetbestellung gibt, kann der Kunde oft nur zum Hörer greifen. Immer wieder kommt es dabei vor, dass dann durch eine 0180-Nummern viel höhere Kosten als für einen normalen Festnetzanruf fällig werden. Eine EU-Richtlinie soll Verbraucher eigentlich davor schützen. Doch in Deutschland herrscht Unklarheit, wie die Vorgabe auszulegen ist. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) am Donnerstag soll Rechtssicherheit schaffen.

Der Vorwurf der Zentrale: Comtech habe mit seiner 01805-Nummer eine "unlautere geschäftliche Handlung" unternommen. Eine EU-Richtlinie zum Verbraucherschutz aus dem Jahr 2011 sieht vor, dass Kunden nicht mehr als den "Grundtarif" zahlen müssen, wenn sie im Rahmen eines geschlossenen Vertrags telefonisch mit einem Unternehmen Kontakt aufnehmen wollen - also beispielsweise, wenn sie dort ein Produkt gekauft haben. In der EU-Richtlinie ist aber der Begriff "Grundtarif" nicht definiert. Das Landgericht Stuttgart will nun vom EuGH wissen, was darunter zu verstehen ist.