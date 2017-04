Das wollte auch Anette Ehlers ausprobieren. Vor ein paar Jahren kaufte sie mit ihrer Familie ein Wohnmobil. Die meiste Zeit aber nutzt es keiner, sagt die Wahl-Leipzigerin. "Wir bieten es auch immer Freunden an und die sind begeistert. Aber irgendwie macht es dann doch keiner. Und deswegen dachte ich mir, bevor es nur auf der Straße oder in der Scheune steht, kann es auch bewegt werden."

Mit dem Wohnmobil erfüllte sich Annette Ehlers auch einen Jugendtraum. Große Reisen wie sechs Wochen durch Nordfrankreich hat sie schon unternommen. Da braucht es Mut und Vertrauen, um solch einen Camper an andere zu verleihen. Doch Ehlers beschreibt sich selbst als gutgläubigen Menschen. Sie hänge nicht sehr an Besitztümern und verleihe deswegen auch regelmäßig ihr Auto. Passieren könne immer irgendetwas. Sie wollte es einfach einmal ausprobieren, erklärt Ehlers.

Mit dieser Einstellung scheint Anette Ehlers in Deutschland eher eine Exotin zu sein. Das glaubt zumindest Harriet Klement von dem französischen Start-Up. Die Firma gibt es bereits in Frankreich, Spanien und seit letztem Jahr auch in Deutschland. Natürlich seien viele Vermieter am Anfang ein bisschen ängstlich, vor allem in Deutschland, sagt Klement. Kulturell gesehen seien die Deutschen ihren Fahrzeugen doch noch ein bisschen näher als die Franzosen oder Spanier.