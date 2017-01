Im nordbayerischen Arnstein bei Würzburg hat ein Vater am Sonntag in einem Gartenhäuschen die Leichen von sechs jungen Frauen und Männern entdeckt. Unter den Toten waren auch seine eigenen Kinder.

Tot nach Party gefunden

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilten, lagen die Toten im Alter von 18 und 19 Jahren in einem Gartenhäuschen auf einem abgelegenen Grundstück. Sie hatten dort am Abend zuvor eine Party gefeiert. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort war am Sonntag mit Flatterband abgesperrt.

Todesursache bisher unklar

Die Todesursache war den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Toten sollten obduziert werden. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen lagen am Sonntagabend zunächst nicht vor. In der Hütte befand sich nach Polizeiangaben ein Holzofen, der während der Feier in Betrieb war. Ob der Ofen in Zusammenhang mit den Todesfällen steht, sei aber noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Teenager stammen aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt.

Rettungsdienst kann nicht mehr helfen