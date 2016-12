Zu Beginn des Feuerwerk-Verkaufs warnen die Behörden vor illegalen Böllern und unvorsichtiger Knallerei. In Deutschland nicht zugelassene Silvester-Kracher enthielten oft gefährliche Explosivstoffe in viel größeren Mengen. Ihre Sprengkraft ist deshalb um ein Vielfaches größer als bei den frei verkäuflichen. Außerdem würden sie schneller zünden. Die Experten vom Bundesamt für Materialforschung empfehlen, nur Böller mit den notwendigen Prüfnummern zu verwenden und die Sicherheitsvorschriften zu befolgen

Zugelassene Raketen, Knaller oder Batterien werden vom 28. Dezember bis zum bis 31. Dezember verkauft. Für den Verkauf im Internet gelten die gleichen Vorschriften wie für den Ladenverkauf. Feuerwerkskörper dürfen nur diese drei Tage lang im Geschäft angeboten werden. Onlinebestellungen dürfen nicht vorher ausgeliefert werden. Handelsübliches Feuerwerk der Kategorie 2 darf nur an über 18-Jährige abgegeben und zu Silvester und Neujahr gezündet werden. Kleine Tisch- und Partyfeuerwerke mit der Kennzeichnung Kategorie 2 dürfen nicht von Kindern unter zwölf Jahren gezündet werden. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass die Böller mit Sicherheitshinweisen wie aufgedruckten Nummern der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) und CE-Zertifizierungsnummern versehen sind. Aber auch bei zugelassenen Böllern sollte man Vorsicht walten lassen. Viele Unfälle passieren, weil gezündete Böller und Raketen in der Hand behalten werden. Blindgänger sollten nicht noch einmal gezündet werden. Trotz geringer Sprengkraft dürfen Knaller nicht in Menschengruppen geworfen werden.

An einigen Orten Mitteldeutschlands stellt sich die Frage nach Böllern gar nicht erst. Gemäß der sogenannten Brennstoffverordnung ist Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, Tankstellen und Plätzen mit Oberleitungen sowie Reet- und Fachwerkhäusern generell verboten. So gilt zum Beispiel in der Altstadt von Quedlinburg ein generelles Feuerwerksverbot. Hierdurch sollen historische Gebäude vor Schäden geschützt werden. Im Nationalpark Harz gilt das ganze Jahr über ein Verbot für Feuerwerkskörper. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung sollen damit nicht nur Brände verhindert werden. Die Knallerei sei auch eine "akustische Folter für die freilebende Tierwelt". Außerdem könnten Vögel von den Raketen geblendet werden und die Orientierung verlieren.