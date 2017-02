Grell und bunt, mit schnellen Schnitten – so zeigt sich der Werbespot der Deutschen Telekom. Darin präsentiert das Unternehmen seine neue Werbefamilie. Oder vielmehr sind es viele verschiedene Werbefamilien: Eltern, Großmutter, Kinder. Drei Männer, eine Frau. Drei Kinder, Mann und Frau. Zwei Frauen mit Baby. Vater, Mutter und zwei Töchter – alle an Musikinstrumenten. Punker mit älterer Dame und älterem Herrn. Ausländische Großfamilie. Vier Damen, die offenbar Herren sind. Zwei nackte Männer mit zwei nackten Frauen. Vier Hunde.

Telekom: Formen des Zusammenlebens sind vielfältig

Für jeden ist etwas dabei. Entsprechend unterschiedlich sind die Reaktionen bei Twitter. Es gibt viel Zustimmung, aber auch Kritik. Auf den Hinweis des Unternehmens, die Werbefamilien der vergangenen Jahre seien unrealistischer und seltener, fragt ein Nutzer: "Die klassische Familie ist seltener als das Homopaar?" Auf die Kritik an der Kombination "Mutter, Mutter, Kind", antwortete die Telekom bei Twitter:

Das ist eine Familie. Wer das Kind gezeugt hat, ist für eine Familie irrelevant. Deutsche Telekom Twitter

Die Telekom selbst hält sich inzwischen zurück und ergänzt den Begriff "Familie" bereits in der offiziellen Stellungnahme durch eine andere Formulierung. Pressesprecher Rene Bresken: "In unserem neuen Werbespot geht es um ein Angebot für Familien und für weitere Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und diese sind heutzutage sehr vielfältig. Aber was sie eint, das ist der Zusammenhalt. Und das wird in unserem Spot dargestellt."

Evangelikale Christen: Regelfamilie kommt nur am Rande vor

Einer der Kritiker des Telekom-Werbefilms ist der Geraer Theologe Uwe Heimowski. Er ist politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz, einem Zusammenschluss evangelikaler Christen: "Also ich finde, dass Werbung eine riesengroße Verantwortung hat. Sie spiegelt ja nicht nur etwas, sondern sie gibt etwas vor." Wenn die Telekom ein buntes Familienbild zeichne, dann sei das einerseits gut, weil Familie wirklich bunter geworden ist. Aber:

Die Regelfamilie – Vater, Mutter, Kind – kommt da fast nicht vor, mehr so am Rande und dann noch so ein bisschen skurril. Und das ist natürlich tragisch. Uwe Heimowski | Theologe

Wissenschaftler: Eltern mit leiblichen Kindern sind die Regel

Wie sehen Familien in Deutschland heute wirklich aus? Für den Hallenser Soziologie-Professor Oliver Arránz Becker ist klar: Die Familienstruktur hat sich tatsächlich gewandelt. Es gäbe mittlerweile viele gleichgeschlechtliche Eltern mit Adoptiv-Kindern. Doch: "Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass heutzutage das dominante Modell, was die Menschen leben, nach wie vor eigentlich das der Kernfamilie mit verheirateten Eltern ist, mit leiblichen Kindern. In zwei Dritteln der Familien mit minderjährigen Kindern wird dieses Modell gelebt."

Allerdings gäbe es einen deutlichen West-Ost-Unterschied: In den neuen Bundesländern sind nur ein Drittel aller Eltern verheiratet, während es in den alten Bundesländern zwei Drittel aller Eltern sind. Aber diesen Unterschied sieht man Familien ja nicht an.