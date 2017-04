In der Türkei wird am Sonntag in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems entschieden. Mehr als 55 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die ersten Wahllokale im Osten des Landes öffnen um 6 Uhr (MESZ), die letzten schließen um 16 Uhr (MESZ).

Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Umfragen gingen bislang von einem knappen Ergebnis aus. Das Referendum findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt und soll von zehntausenden Polizisten abgesichert werden.

Verfassungsänderung würde Erdogan mehr Macht einräumen

Der Stimmzettel_: Evet für Ja, Hayir für Nein Bildrechte: dpa Konkret stimmen die Wähler mit Ja oder Nein über ein Paket aus 18 Gesetzes-Änderungen ab, mit denen die Macht des Präsidenten ausgeweitet werden soll. Sie sehen unter anderem vor, das Amt des Ministerpräsidenten abzuschaffen und dessen Befugnisse auf den Präsidenten zu übertragen werden.



Er soll künftig die Minister auswählen und die Kabinettsitzungen leiten. Zudem kann er das Parlament auflösen, und er ist nicht mehr zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Die Hürden für ein Amtsenthebungsverfahren sollen erhöht werden.



Die Versuche von Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Türkei in ein Präsidialsystem umzubauen reichen lange zurück. Spätestens seit er 2014 nach elf Jahren vom Amt des Ministerpräsidenten in das des Präsidenten wechselte, verfolgte Erdogan das Ziel konsequent.

Langer Weg zum Verfassungsreferendum

Im Sommer 2015 ging seine Partei AKP, deren Vorsitz er offiziell abgegeben hatte, mit der angestrebten Verfassungsänderung in den Wahlkampf. Als sie nicht nur die dazu nötige Zwei-Drittel Mehrheit verfehlte, sondern auch die absolute Mehrheit verlor, wurde wenige Monate später erneut gewählt.

Die von einem Anschlag gegen die Opposition mit mehr als 100 Toten überschattete Wahl brachte der AKP zumindest die Mehrheit zurück. Der als Gegner einer Verfassungsänderung bekannte Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu trat nach Kritik aus dem Präsidialamt zurück und wurde durch Binali Yildirim ersetzt, der seitdem die Abschaffung seines Amtes propagiert.

Im Januar 2017 hatten dann AKP und Teile der rechtsextremen MHP die erforderliche 60-Prozent-Mehrheit zusammen, um das Volk über die Verfassungsänderung abstimmen zu lassen.

OSZE: Wahlkampf weder frei noch fair

Mobilmachung für das Präsidialsystem - Kundgebung des Regierungslagers Bildrechte: dpa Das Referendum hat eine massive Mobilisierung von Befürwortern wie Gegnern bewirkt, die Straßen und Plätze mit ihren Transparenten und Fahnen behängt haben. Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim tourten seit Wochen unermüdlich durch das Land, um vor tausenden fähnchenschwenkenden Anhängern für die Verfassungsänderung zu werben.



Der Wahlkampf verlief nach Angaben der OSZE jedoch weder frei noch fair. Nein-Aktivisten seien eingeschüchtert, verhaftet und gewaltsam angegriffen worden, kritisierte die Organisation, die seit Monaten mit Langzeitbeobachtern im Land ist, in einem Zwischenbericht. In den Medien werde die Opposition deutlich benachteiligt.



Die pro-kurdische HDP zählte die Sendeminuten im staatlichen Nachrichtenkanal TRT. Danach erhielt der Präsident in den ersten drei Märzwochen 1.390 Minuten und die Regierungspartei AKP 2.723 Minuten. Die größte Oppositionspartei CHP verbuchte 216 Minuten, die rechtsextreme MHP 48 Minuten und die HDP 0 Minuten.

Oppositionspolitiker nach Ausnahmezustand im Gefängnis

Die Eintracht trügt -Transparente des Ja- und Nein-Lagers Bildrechte: IMAGO Erschwert wurde der Wahlkampf für das Nein-Lager noch durch den Ausnahmezustand, der seit dem Putschversuch vom Juli 2016 gilt. Mehr als 150 Zeitungen, Magazine sowie Radio- und Fernsehsender wurden per Notstandsdekret geschlossen, tausende Journalisten haben ihren Job verloren.



Versammlungen und Demonstrationen dürfen vom zuständigen Gouverneur verboten, verschoben oder für genehmigungspflichtig erklärt werden. In der Kurdenmetropole Diyarbakir etwa sind Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit - auch Presseerklärungen oder Informationsstände - seit dem 15. August 2016 verboten.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch verwies zudem darauf, dass unter Berufung auf den Notstand oppositionelle Bürgermeister in 82 mehrheitlich kurdischen Gemeinden durch staatliche Zwangsverwalter ersetzt worden seien. Außerdem seien mehr als 1.400 HDP-Funktionäre inhaftiert worden.



Vor allem der redegewandte HDP-Chef Selahattin Demirtas fehle dem Nein-Lager. Hinzu kommt der drohende Terrorvorwurf gegen das Nein-Lager. Erdogan und seine Mitstreiter sagen zwar nicht, dass wer mit Nein stimmt, ein Terrorist ist. Sie betonen aber, dass alle Terroristen mit Nein stimmen würden.

Nazi-Vergleiche gegen das Ausland

Nazi-Vergleiche hatten im Wahlkampf Hochkonjunktur Bildrechte: dpa Für erhebliche Spannungen mit der EU sorgte der Wahlkampf von Regierung und Regierungspartei im Ausland. Die 2,7 Millionen im Ausland lebenden Türken galten als Zünglein an der Waage.



Nach der Absage mehrerer Auftritte, zum Beispiel in Deutschland und in den Niederlanden, warf Erdog den beiden Ländern und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel "Nazi-Methoden" vor.



Merkel wies die Vorwürfe scharf zurück, betonte aber zugleich, die Vergleiche seien so deplatziert, dass man sie ernsthaft nicht kommentieren könne.