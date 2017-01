Der Streit um die versprochene Ausweitung des Unterhaltsvorschusses ist beendet. Wie Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig am Montagabend in Berlin mitteilte, haben sich Bund und Länder auf die Finanzierung geeinigt.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig Bildrechte: IMAGO

Danach erhöht der Bund seinen Anteil an den geschätzten Kosten von 350 Millionen Euro. Der Bund wird statt wie geplant 33,5 Prozent nun 40 Prozent tragen, die Länder 60 Prozent. Zudem soll die Neuerung erst zum 1. Juli in Kraft treten. Damit werde der Forderung der Kommunen nach einer Übergangszeit Rechnung getragen, sagte Schwesig. Die Ministerin hatte eigentlich geplant, die Neuerung rückwirkend zum ersten Januar in Kraft treten zu lassen.