USA Kongress zwingt Trump zu Russland-Sanktionen

Das Gesetz würde zudem die Möglichkeiten des US Präsidenten beschneiden, Strafmaßnahmen gegen Russland aufzuheben. Künftig müsste der Präsident seine Gründe für einen solchen Schritt in einem Bericht an den Kongress darlegen - und das obwohl der Kongress von den Republikanern dominiert wird, also Trumps eigener Partei. Für den Präsidenten ist das ein Dilemma: Legt er sein Veto ein, könnte man das als Affront und positive Geste an Russland verstehen. Unterzeichnet er, würde er sich gegen die Haltung seiner eigenen Regierung wenden: Sie lehnt es ab, die diplomatische Flexibilität des Präsidenten zu begrenzen.