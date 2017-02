Die USA haben das "aggressive Verhalten" Russlands in der Ukraine verurteilt. Eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland werde es erst nach der Rückgabe der annektierten Halbinsel Krim geben, sagte die neue UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, bei ihrer ersten Sitzung im Sicherheitsrat in New York. Die USA wollten bessere Beziehungen zu Russland, sagte Haley, aber die "grässliche Situation" in der Ukraine erfordere eine "klare und starke Verurteilung russischer Handlungen".