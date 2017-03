Die DVB-T2-Empfänger werden unter allen Teilnehmenden verlost, die per Mailformular mitspielen.



Die Aktion beginnt am

16. März um 0:00 Uhr und endet

um 23:59 Uhr. Die Gewinner

werden benachrichtigt und

erhalten den Preis per Post.



Eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich. MDR-Mitarbeiter

und Familienangehörige sind von der Teilnahme

ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Verlosung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.