Der Fahrgastverband "Pro Bahn" hat der Deutschen Bahn nach dem Sturm "Xavier" schlechtes Krisenmanagement vorgeworfen. "Es hat einfach an Informationen gefehlt", sagte der Ehrenvorsitzender Karl-Peter Naumann der "Passauer Neuen Presse".

"Wir haben alle Verständnis, dass kein Zugverkehr stattfinden kann, wenn Bäume auf die Schienen fallen oder Oberleitungen beschädigt werden", so Naumann weiter. Es sei auch richtig, dass Züge nicht rollen, solange nicht klar sei, wo Bäume liegen. "Aber man muss dann auch sauber informieren. Das ist der Bahn nicht gelungen."

Die Bahn habe offenbar keine Konzepte dafür, was im Fall von Sperrungen zu tun sei. Naumann forderte einen genauen Überblick, welche Strecken frei sind und welche nicht. "In vielen Fällen hätte es Ausweichstrecken gegeben, die nutzbar gewesen wären. Aber das ist kaum geschehen, unter anderem weil den Lokführern hier Streckenkenntnisse und Streckeninfos fehlten."

Der Sturm hatte am Donnerstag den Zugverkehr in der Nordhälfte Deutschlands lahmgelegt. Viele Reisende strandeten an Bahnhöfen.