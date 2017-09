Angst vor AKW Tihange Behörden geben Jod-Tabletten aus

In und um Aachen bereiten die Behörden die Bevölkerung auf einen denkbaren Unfall im Atomkraftwerk Tihange in Belgien vor. Aachen liegt kaum 70 Kilometer entfernt von dem wegen Sicherheitsbedenken umstrittenen Kernkraftwerk. In der Grenzregion gibt es Zweifel, dass im Ernstfall die Zeit reicht, um die Bevölkerung mit Jodtabletten zu versorgen.

Das Problem: Das nahe belgische Kernkraftwerk in Tihange Bildrechte: dpa Am Freitag hat deshalb dort die Versorgung mit Tabletten begonnen, eine bisher nur in Ausnahmefällen und in sehr begrenzten Bereichen zugelassene Maßnahme.



"Je nachdem, wie das genaue Szenario aussieht, haben wir ganz große Zweifel, dass wir es schaffen, Jodtabletten rechtzeitig zu verteilen", begründete Verteilungskoordinator Markus Kremer die Aktion.



Im Ernstfall einer Verstrahlung müssten sofort überall zu Fuß erreichbare Ausgabestellen eingerichtet werden, und das in einer Zeit, wo nicht nur geringe Unruhe entstehe. Menschen im Alter bis zu 45 Jahren, Schwangere und Stillende haben ein Anrecht auf kostenlose Tabletten. Sie können in der Region Aachen dafür bis Ende November im Internet Bezugsscheine beantragen und später in beteiligten Apotheken einlösen.

Kostenlose Tabletten für alle - unter 45 Jahren

Menschen über 45 Jahren sollen laut Strahlenschutzkommission (SSK) keine Jodtabletten nehmen. Das Risiko von Nebenwirkungen sei dann höher als das, später an Schilddrüsenkrebs zu erkranken - Empfehlungen der SSK.

Warum Jod bei Verstrahlung? Unsere Schilddrüse braucht laufend eine bestimmte Menge Jod, um es in Hormone einzubauen. Sie "fischt" alles verfügbare Jod aus dem Blut, bei einer Verstrahlung also auch radioaktives. Hoch dosierte Tabletten können die Schilddrüse mit nicht strahlendem Jod sättigen - also eine "Jodblockade" bilden.

Aus Sicht des Heidelberger Psychologen Joachim Funke verändert die Verteilungsaktion das Risiko-Empfinden in der Region: Sie "erhöht die Risiko-Wahrnehmung, weil die Behörden ja offensichtlich den Eindruck haben, dass sie ihre Strategie ändern müssen".



Im Gespräch mit MDR AKTUELL bezweifelte allerdings ein Mitglied der Strahlenschutzkommission, der Nuklearmediziner Christoph Reiners, den Sinn der Aktion. Vorsorgliche Verteilung bringe wenig, da die Tabletten im Ernstfall in vielen Haushalten nicht mehr gefunden würden. Deutschland sei gut auf einen möglichen Reaktorunfall vorbereitet. Ingesamt 150 Millionen Jodtabletten seien zentral und dezentral gelagert.



Die Behörden in Aachen rechnen damit, dass mindestens jeder Dritte das Angebot nutzt. Auch im Ernstfall würden aber noch Jodtabletten ausgegeben, versicherte Kremer. Das würde dann aber schwieriger: "Wir appellieren, die Chance einfach jetzt zu nutzen und sich den Druck zu nehmen."