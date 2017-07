Zwei Abfangjäger der Bundeswehr haben am Samstagabend über Baden-Württemberg eine Passagiermaschine aus Südkorea bis zum Flughafen Stuttgart geleitet. Wie die Polizei Reutlingen mitteilte, waren die Kampfjets von der Flugsicherung am Boden alarmiert worden, weil der Funkkontakt zu der Boeing 777 abgebrochen war.

Die koreanischen Piloten hatten über einen Transponder den Ausfall ihrer Funkgeräte an die Flugsicherung gemeldet. An Bord der Maschine der Korean Air waren 211 Passagiere. Sie war auf dem Weg von Seoul nach Zürich.

Auch für die Passagiere endete die Reise zunächst am Stuttgarter Flughafen. Sie mussten die Nacht im Flughafengebäude verbringen, da nach Angaben des Airports für die Weiterfahrt nach Zürich keine Busse mehr organisiert werden konnten. Zudem habe es keine ausreichenden Hotelkapazitäten vor Ort gegeben. Auch mit einem anderen Flieger wären die Fluggäste am Abend nicht mehr weitergekommen.

Erst am Freitagabend hatte eine ägyptische Passagiermaschine Überschallflüge zweier Bundeswehrjets in der Grenzregion von Hessen und Bayern ausgelöst. Auch in diesem Fall hatten die deutschen Behörden keinen Funkkontakt zu dem Flugzeug herstellen können und routinemäßig die Luftwaffe alarmiert.



Ein Eingreifen der Abfangjäger war allerdings nicht nötig. Die Besatzung des Fliegers, der sich im Anflug auf den Flughafen Münster/Osnabrück befand, meldete sich noch, bevor die Jets aufgeschlossen hatten via Funk bei der Bodencrew. Die Piloten hatten vermutlich eine falsche Frequenz eingestellt.