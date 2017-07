Die US-Polizei hat im Laderaum eines Lastwagens in Texas acht Tote gefunden. Wie Polizeichef William McManus in San Antonio mitteilte, waren insgesamt 38 Menschen auf dem Lkw. Man vermute, dass es sich um illegale Einwanderer handle. 20 seien in ernstem oder sehr ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Acht weitere hätten nur leichtere Probleme gehabt. Alle litten unter starker Dehydrierung und Überhitzung. Der Fahrer sei festgenommen worden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Menschen in die USA geschmuggelt wurden. Aufgefallen war der Laster dem Mitarbeiter eines Supermarktes. Er habe die Polizei gerufen, nachdem ihn jemand von dem Wagen um Wasser gebeten hatte. Auf Videoaufzeichnungen des Supermarktes ist laut Polizei auch zu sehen, wie Menschen aus dem Laster geholt werden und in Autos weggefahren werden.

"Wir können von Glück reden, dass wir nicht 38 Tote eingeschlossen in dem Lastwagen gefunden haben", sagte der Polizeichef. In dem Wagen sei die Klimaanlage ausgefallen, und es habe kein Wasser gegeben. In den letzten Tagen hatten die Temperaturen in der Region bei 40 Grad Celsius gelegen.