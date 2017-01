Achtung Glätte Blitzeis und Eisregen

Blitzeis und Eisregen haben am Samstag vor allem im Norden Deutschlands zu zahlreichen Unfällen und Stürzen geführt. Nach einer klirrend kalten Nacht, vor allem in Mitteldeutschland, kam es im Norden der Republik zu Blitzeis und Eisregen.

Fußgänger und Straßenverkehr betroffen

In Hamburg rutschten nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche Fußgänger aus. Sie hätten sich Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen zugezogen, "aber zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen", so die Feuerwehr. Auch in Schleswig-Holstein kam es demnach zu derartigen Vorfällen. Auf der A7 kippte auf glatter Fahrbahn ein Lkw zwischen Flensburg-Harrislee und Flensburg um. Der Fahrer des mit Fleisch beladenen Lasters wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Glätte auch in Mitteldeutschland

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Unwetterwarnung für Schleswig-Holstein, Hamburg, das nordwestliche Niedersachsen und Bremen herausgegeben. MDR-Wetterexpertin Michaela Koschak sagte: "Von Norden kommt zwar etwas mildere Luft nach Mitteldeutschland, aber sie ist deutlich feuchter und bringt am Samstagabend sowie in der Nacht immer wieder Schneeschauer, die vor allem im Stau vom Erzgebirge so einige Zentimeter Neuschnee bringen werden."

Auch am Sonntag kann es demnach tagsüber aus dichten Wolken zeitweise etwas schneien. Damit müsse verbrietet mit Glätte gerechnet werden. "Wintersportler können sich aber über gute Wintersportbedingungen sehr freuen", so Koschak weiter.

Minus 30 Grad

In der Nacht zu Samstag waren nach Angaben des MDR-Wetterstudios in Kühnhaide im Erzgebirge minus 30,6 Grad gemessen worden. Es folgten Morgenröthe-Rautenkranz mit minus 24,2 Grad und Bad Brambach mit minus 22,6 Grad. Spitzenreiter in Thüringen war Veilsdorf im Landkreis Hildburghausen mit minus 21,6 Grad. In Sachsen-Anhalt war es auf dem Brocken mit minus 11,3 Grad am kältesten.