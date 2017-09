Jana Hahn, 2. Chefredakteurin des MDR, will den Nutzern keine Informationen vorenthalten. Bildrechte: MEDIEN360G/Mitteldeutscher Rundfunk

So beschreibt es auch Jana Hahn, 2. Chefredakteurin des MDR: "Ich glaube, dass Medien die gesellschaftliche Realität abbilden. Uns interessiert, wenn wir täglich Themen auswählen, was ist neu, was ist interessant, was hat Gesprächswert, was regt die Leute auf? Und das sind alles Kriterien, die in den vergangenen Monaten auf die AfD zugetroffen haben. Die Säuerlichkeit der etablierten Parteien erkläre ich mir eigentlich eher in dem Wahlergebnis und daran, dass jetzt ein Schuldiger gesucht wird."