Das Lebensglück in Deutschland bleibt auf hohem Niveau und liegt 2017 bei 7,07 Punkten auf einer Skala von 0 bis 10. Damit zeigen sich die Deutschen ähnlich glücklich wie schon 2016. Während die Westdeutschen im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger glücklich sind, hat sich der Wert im Osten geringfügig verbessert. Der Glücksabstand zwischen alten und neuen Bundesländern gleicht sich mit 0,22 Punkten zunehmend an (2016 waren es 0,28 Punkte).

2017 ist der Abstand zwischen der glücklichsten und unglücklichsten Region Deutschlands mit 0,6 Punkten so gering wie noch nie. An der Spitze des regionalen "Glücksrankings" steht erneut Schleswig-Holstein. Sachsen-Anhalt ist auf den letzten Platz abgerutscht. 2016 stand dort noch Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen-Anhalt schneidet vor allem in den Bereichen "Arbeit", "Gesundheit" und "Haushaltseinkommen" unterdurchschnittlich ab. Und das verwundert nicht: denn hier sind die Arbeitslosen- und Pflegequoten besonders hoch. Das durchschnittliche Einkommen ist eines der geringsten in Deutschland.

Arbeitslosigkeit ruft in den neuen Bundesländern viele Sorgen hervor. Bildrechte: dpa

Thüringen schneidet im Osten am besten ab und kommt auf den 14. Platz. Bemerkenswert ist, dass das Bundesland im Bereich "Wohnen und Freizeit" auf dem vierten Platz liegt. Am unzufriedensten sind die Thüringer in den Bereichen "Haushaltseinkommen" und "Arbeit". In keiner anderen deutschen Region sind so viele Leiharbeiter beschäftigt, wie hier.