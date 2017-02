Der vielfach preisgekrönte Jazzsänger Al Jarreau ist tot. Wie sein Agent Bob Zievers bestätigte, starb er am Sonntagmorgen im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Angehörige und enge Freunde seien bei ihm gewesen. Zuvor hatten mehrere US-Medien über den Tod berichtet.

Jarreau war erst vor kurzem aufgrund von Erschöpfung in das Krankenhaus eingeliefert worden. Er hatte seine Karriere daraufhin als beendet erklärt. Auf ärztlichen Rat sagte er geplante Auftritte ab und trat in "vollständiger Trauer" vom Tour-Leben ab.

Jarreau war noch vergangenes Jahr einer Einladung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama ins Weiße Haus gefolgt und unter anderem auch bei den Jazztagen in Dresden aufgetreten. In diesem Jahr waren ursprünglich unter anderem noch Auftritte in Auftritte waren auch in Oldenburg, Karlsruhe und Düsseldorf geplant.