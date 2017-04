Von Freitag an müssen Verkehrspiloten mit Alkohol- und Drogenkontrollen rechnen. Das Vorgehen ist die Konsequenz aus dem Absturz der Germanwings-Maschine im Frühjahr 2015. Damals hat den Ermittlungen zufolge der Co-Pilot das Flugzeug über den französischen Alpen absichtlich abstürzen lassen - alle 150 Menschen an Bord starben. Der Co-Pilot soll massive psychische Probleme gehabt haben.

Wahl verwies dabei auf kollegiale Programme der Lufthansa, die bereits "seit 30 Jahren erfolgreich" liefen. Derartige Programme würden einen ersten Anlaufpunkt für Piloten in verschiedenen Problemlagen bieten und mit Wissen der Fluggesellschaft Hilfsangebote in Gang setzen. Auf diese Weise könne man auf sehr hohe Rückkehrerquoten blicken.

Trümmerteil des Germanwings Airbus A320 in der Nähe von Le Vernet in den französischen Alpen. Bildrechte: dpa

Die Germanwings-Maschine war am 24. März 2015 auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen absichtlich in eine Bergwand gesteuert worden. Verantwortlich für die Tragödie war nach abschließenden Ermittlungen der Co-Pilot. Alle 150 Menschen an Bord kamen ums Leben. Nach dem Unglück wurde bekannt, dass der Co-Pilot wegen schwerer Depressionen in ärztlicher Behandlung war. Es wurden Vorwürfe gegen die Ärzte, aber auch gegen die Lufthansa laut, deren Tochter Germanwings ist.



Knapp zwei Jahre nach dem Absturz des Germanwings-Flugzeugs stellten die deutschen Behörden Anfang des Jahres ihre Ermittlungen ein. Laut Staatsanwaltschaft ergaben die Untersuchungen keinen Anlass, strafrechtlich gegen eine lebende Person vorzugehen. Keiner der behandelnden Ärzte habe in den Monaten vor dem Absturz Anhaltspunkte für eine Suizidgefahr bei dem Co-Piloten festgestellt. Auch der Arbeitgeber und die Angehörigen hätten nichts bemerkt.