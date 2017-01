Nach dem Lawinenunglück in Italien haben Katastrophenhelfer die letzten noch Vermissten tot aus dem verschütteten Hotel geborgen. Wie die Feuerwehr kurz nach Mitternacht am Donnerstag mitteilte, wurden insgesamt 29 Leichen gefunden.

Mit weiteren Überlebenden hatte eine Woche nach dem Unglück niemand mehr gerechnet. In den ersten Tagen nach der Lawine konnten elf Menschen lebend aus den Trümmern gerettet werden, darunter vier Kinder.

Am Mittwoch vergangene Woche hatte eine Lawine nach einer Erdbebenserie das Hotel in 1.200 Metern Höhe verschüttet und teils mitgerissen. Die anschließende Rettungsaktion gestaltete sich aufgrund der Wetterverhältnisse und der Lage des Hotels in der Gemeinde Farindola äußerst schwierig.