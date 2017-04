Tatsächlich müssen Waffenbesitzer in Thüringen und anderswo jederzeit damit rechnen, dass jemand vom Amt an der Tür klingelt und den Waffenschrank sehen will. In der Praxis passiere das allerdings kaum, bemängelt Kai Christ, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei: "Das schöne bei der Geschichte ist: Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Weil mein Vater auf die Jagd geht, er ist Waffenbesitzkarteninhaber seit der Wende. Das ist jetzt weit über 25 Jahre her, und es gab noch keine Kontrolle."