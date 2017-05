Wer zum Arzt muss, dem geht es in der Regel nicht sehr gut. Da kann die Laune dementsprechend mies sein. Eine Studie der Bundesärztekammer hat nun ermittelt, dass 91 Prozent der Hausärzte schon einmal mit aggressiven Patienten zu tun hatte. Erik Bodendieck ist der Präsident der sächsischen Landesärztekammer und betreibt eine Praxis in Wurzen. Ihn überrascht die hohe Zahl nicht. Das größte Problem, das er in seiner Praxis sehe, sei, dass den Patienten ein allgemeines Leistungsversprechen gegeben werde, in den vergangangen Jahren aber zunehmend Eingriffe und Regulierungen dazugekommen seien.