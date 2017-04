Als Reaktion auf die Entwicklung will die Bahn 500 zusätzlich konzereigene Sicherheitskräfte einstellen. Auch Schutzhunde würden angeschafft, so der Konzern-Sprecher. "Hunde stärken die Autorität auch gegenüber denjenigen, denen sonst alles egal ist." In Pilotprojekten in Berlin und Köln seien auch Bodycams zum Einsatz gekommen. Deren bundesweite Verwendung werde nun geprüft.