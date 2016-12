Am Mittwochabend klingelte in einigen Wohnungen im Raum Nordhausen das Telefon. Wer ran ging, hörte am anderen Ende die Polizei - zumindest hätte man das annehmen können. Denn tatsächlich sei da eine Person gewesen, die sich nur als Polizist ausgegeben habe, erzählt der Sprecher der Landespolizeiinspektion Nordhausen, Thomas Soszynski. Der Anrufer habe erklärt, er habe ein Notizbuch auf der Straße gefunden und der Name des Angerufenen stehe darin. Nun wolle man der Sache auf den Grund gehen. Im Verlauf des Gespräches sei dann nach Wertgegenständen gefragt worden, zum Beispiel nach Bargeld und Tresoren, die es möglicherweise im Haushalt gibt. "Aber zum Glück waren die Angerufenen doch recht clever und sind dem Anrufer nicht auf den Leim gegangen, sondern haben aufgelegt", sagt Soszynski.

Täter werden immer professionneller

Geschichten wie diese kennt das Bundeskriminalamt zur Genüge. Die Telefon-Betrüger haben sich auch schon als BKA-Beamte ausgegeben und so unter anderem in Sachsen Beute im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gemacht. Hier hatten die Anrufer etwa behauptet, einen Zettel mit der Anschrift des Opfers bei einer kriminellen Bande sichergestellt zu haben. Dann brachten sie die Angerufenen dazu, ihnen Geld oder Wertsachen auszuhändigen, um diese angeblich in Sicherheit zu bringen. Aufgrund der Häufung der Fälle bundesweit und der Professionalität der Täter geht das BKA davon aus, dass organisierte Banden hinter den falschen Polzisten am Telefon stecken.

Betrüger manipulieren Rufnummern

In Thüringen blieben sie offenbar erfolglos: Die Betroffenen meldeten sich direkt bei der echten Polizei. Vor allem die Nummer, von der der Anruf kam, hatte bei den Betroffenen für Verwirrung gesorgt. Das perfide bei der Masche sei, dass im Display bei den Angerufenen tatsächlich die Telefonnummer einer Polizeidienststelle angezeigt werde, sagt Soszynski. Die Anrufer manipulieren offenbar gezielt ihr Telefon über Computerprogramme. Diese Methode wird auch Call-ID-Spoofing genannt. Sie soll die Geschichte der Betrüger noch authentischer wirken lassen. Und das scheint zu funktionieren: In ganz Deutschland sind der Polizei Fälle bekannt, in denen Telefonnummern gekapert worden sind. Polizei-Sprecher Thomas Soszynski rät deshalb zu Skepsis.

Unbedingt Anzeige erstatten

Man solle sich immer vor Augen führen, dass weder die Polizei noch ein Gericht am Telefon nach persönlichen Daten oder nach vertraulichen Informationen frage.

Dann ganz einfach das Gespräch beenden und die Nummer zurückrufen und dort ganz gezielt nach der Person fragen, die angeblich angerufen hat. Polizei-Sprecher Thomas Soszynski

Dann stelle man meist sehr schnell fest, dass es sich um einen Fake-Anruf gehandelt habe. Und die sollten Betroffene immer bei der Polizei melden und Anzeige erstatten - egal, ob ein Schaden entstanden ist oder nicht. Denn von vielen Fällen erfahre die Polizei überhaupt nichts. Dem Bundeskriminalamt zufolge wird nur jeder fünfte bis siebte Fall von Telefonbetrug angezeigt. Viele Opfer schämten sich demnach, dass sie überhaupt auf die Masche hereingefallen sind.